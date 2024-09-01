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Правительство поддерживает строительство в Эстонии крупнейшего в Европе завода по производству метанола

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Министр климата Йоко Алендер.
Министр климата Йоко Алендер. Фото: Madis Veltman / Postimees

Министр климата Йоко Алендер и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо встретились в четверг, 29 августа, с представителями нидерландской компании Power2X, где подтвердили, что планирование крупнейшего в Европе завода по производству метанола продолжается. Целью является привлечение инвестиций в размере более одного миллиарда евро в Эстонию и поддержка перехода на чистую энергию.

Перевод: Сергей Светлов

Планируется, что завод по производству метанола завод, а также электролизер будут построены в индустриальной зоне Нийду в Пярну. Завод будет производить 500 000 тонн зеленого био- и э-метанола в год, который можно использовать в качестве альтернативного сырья для производства химикатов, пластиков и прочных строительных материалов, а также в качестве замены ископаемого топлива.

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