Правительство поддерживает строительство в Эстонии крупнейшего в Европе завода по производству метанола

Планируется, что завод по производству метанола завод, а также электролизер будут построены в индустриальной зоне Нийду в Пярну. Завод будет производить 500 000 тонн зеленого био- и э-метанола в год, который можно использовать в качестве альтернативного сырья для производства химикатов, пластиков и прочных строительных материалов, а также в качестве замены ископаемого топлива.