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Серийный магазинный вор попал в поле зрения камер и предстал перед судом

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Вор в магазине в Курессааре.
Вор в магазине в Курессааре. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В Курессааре перед судом предстал 51-летний Алексей, который с января по май этого года в различных магазинах украл десятки бутылок алкоголя.

Впервые полиция наказала Алексея за правонарушение 8 марта, когда он украл восемь лонг-дринков. Поскольку затем его снова поймали на краже, полиция возбудила уголовное дело.

После просмотра записей с камер наблюдения магазина Алексею было предъявлено обвинение по 14 эпизодам. В основном он прятал за пазуху банки алкогольных коктейлей, но в мае переключился на ликер.

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