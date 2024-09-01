Серийный магазинный вор попал в поле зрения камер и предстал перед судом

Впервые полиция наказала Алексея за правонарушение 8 марта, когда он украл восемь лонг-дринков. Поскольку затем его снова поймали на краже, полиция возбудила уголовное дело.

После просмотра записей с камер наблюдения магазина Алексею было предъявлено обвинение по 14 эпизодам. В основном он прятал за пазуху банки алкогольных коктейлей, но в мае переключился на ликер.