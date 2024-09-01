Бывший руководитель Eesti Energia: это катастрофа, что в Эстонии электроэнергия в пять раз дороже, чем в Финляндии

Комментируя цену на электроэнергию, Суттер сказал, что она действительно очень высокая: очень дорого в абсолютном выражении и дорого для лета, пишет ERR.

«Тот факт, что в августе цена была в пять раз выше, чем в Финляндии, является катастрофой. Мы все здесь говорим о конкурентоспособности эстонской экономики - очень сложно конкурировать, когда такой важный ресурс, как электроэнергия, на соседнем рынке в пять раз дешевле», - сказал Суттер.

«Слишком легко просто сказать, что Estlink 2 поврежден, и когда его починят, всё наладится», - говорит Суттер.

«Нам все-таки необходимо задуматься, почему мы не можем производить здесь электроэнергию по разумной цене», - добавил он.