РАЙНЕР САКС Половина российских дронов, отправленных для атаки на Украину, упала сама

На данный момент можно обобщить, что украинские средства радиоэлектронной борьбы, похоже, постоянно совершенствуются, и количество атакующих устройств, подверженных их воздействию, похоже, увеличивается. До сих пор было известно, что средства РЭБ могут воздействовать на ракеты и дроны, чтобы они не попадали в цель. Возможно, украинские вооруженные силы также могут заставить медленно летящие иранские дроны приземляться.

Сегодня ночью украинская армия организовала масштабную атаку с использованием дронов на западные регионы России. Похоже, что основной целью было нападение на объекты вблизи Москвы, хотя также поступали сообщения о дроновых атаках в других городах. По сообщениям российских властей, в атаке участвовало более ста дронов, но можно предположить, что это число увеличится.

Аэропорты в западной части России приостановили свою деятельность. В настоящее время поступило мало сообщений о попадании по целям. По предварительной информации, известно о попадании в одну электростанцию возле Москвы, а другая электростанция, в которую попали, находится возле Твери, примерно в ста километрах к северо-западу от Москвы. Кроме того, поступили первые сообщения о попадании в нефтеперерабатывающий завод вблизи Москвы и в газопровод рядом с Тверью.