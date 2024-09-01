Украинские ВВС сообщили вчера, что в ночь на 31 августа российская авиация атаковала территорию Украины 52 иранскими дронами. По словам украинской противовоздушной обороны, 25 из них упали по собственной инициативе, без кинетического вмешательства, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Половина российских дронов, отправленных для атаки на Украину, упала сама
Перевод: Сергей Светлов
Министр обороны Украины передал американским официальным лицам список военных объектов в России, которые украинская армия намеревалась бы атаковать, если бы США сняли ограничения на использование переданного ими вооружения украинцами. Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США требует предоставить точный список, чтобы теоретически можно было снять ограничения, например, на использование ракет ATACMS, а также, возможно, истребителей F-16 в будущем.
Администрация США, главным образом благодаря всей этой коммуникации процесса, превратила происходящее в фарс. Надеемся, что вскоре в прессе не появится составленный Украиной список военных объектов, для атаки которых запрашивается разрешение у США. Россия постоянно использует сложившуюся ситуацию в своих информационных операциях, и их сообщения отражают оценку внутренней политической способности США и других союзников.
Украинские ВВС сообщили вчера, что в ночь на 31 августа российская авиация атаковала территорию Украины 52 иранскими дронами. Из них 24 были сбиты украинской противовоздушной обороной, два вернулись на территорию России и один - на территорию Беларуси. По словам украинской противовоздушной обороны, 25 дронов упали по собственной инициативе, без кинетического вмешательства.
Весной украинские ВВС сообщили, что смогли с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отклонять атакующие дроны, а также ракеты, от цели. Заявления украинских ВВС в этом отношении не всегда последовательны. Чаще всего судьба этих дронов (и ракет), которые не были непосредственно уничтожены ПВО, остается неопределенной. С другой стороны, информация о пораженных целях также не предоставляется последовательно.
На данный момент можно обобщить, что украинские средства радиоэлектронной борьбы, похоже, постоянно совершенствуются, и количество атакующих устройств, подверженных их воздействию, похоже, увеличивается. До сих пор было известно, что средства РЭБ могут воздействовать на ракеты и дроны, чтобы они не попадали в цель. Возможно, украинские вооруженные силы также могут заставить медленно летящие иранские дроны приземляться.
Сегодня ночью украинская армия организовала масштабную атаку с использованием дронов на западные регионы России. Похоже, что основной целью было нападение на объекты вблизи Москвы, хотя также поступали сообщения о дроновых атаках в других городах. По сообщениям российских властей, в атаке участвовало более ста дронов, но можно предположить, что это число увеличится.
Аэропорты в западной части России приостановили свою деятельность. В настоящее время поступило мало сообщений о попадании по целям. По предварительной информации, известно о попадании в одну электростанцию возле Москвы, а другая электростанция, в которую попали, находится возле Твери, примерно в ста километрах к северо-западу от Москвы. Кроме того, поступили первые сообщения о попадании в нефтеперерабатывающий завод вблизи Москвы и в газопровод рядом с Тверью.
Российская разведка предполагала атаки в московском регионе, и в средствах массовой информации в предыдущие дни появлялись сообщения о том, что спасательные службы готовятся к борьбе с крупными пожарами. Постоянные атаки российской армии на украинские города создали предпосылки для украинских атак дронов в России. Украинские руководители хотят показать российским лидерам, что в случае необходимости они могут серьезно повредить российскую энергетическую систему с помощью произведенных в Украине ударных средств.
На фронтах количество атак российской армии остается на уровне предыдущих дней
- На курском направлении инициатива по-прежнему находится в руках украинских войск, однако они не предпринимают крупных наступлений для быстрого продвижения. Видимо, украинские силы пытаются нарушить логистику российской армии в этом районе. Украинские войска стараются улучшить свои позиции и расширить контролируемый плацдарм, главным образом на запад и север. Российская армия пока не смогла организовать свои силы для контратак. Для сдерживания украинских войск в основном используются авиационные удары. По сообщению украинской армии, российские самолеты начали массированные бомбардировки подконтрольного Украине города Суджа, вероятно, с целью помешать украинской армии построить там крупные укрепления. В СМИ продолжается довольно бесплодная дискуссия о том, перебрасывает ли российское командование силы с донбасского фронта на курское направление. Ясно одно: российская армия не смогла быстро провести контрнаступление в Курске и только сейчас создает возможность для проведения наступления. Для этого в конечном итоге перебрасываются подразделения из всех возможных мест. Это является большим сюрпризом, что российская армия не смогла предпринять более серьезных операций против украинских войск на Курском направлении в течение более трех недель.
- На харьковском направлении российские подразделения не смогли возобновить наступление, хотя, по словам местных украинских бойцов, в этот район вводятся хорошо подготовленные подразделения. В то же время некоторые подразделения были переброшены на Курское направление, что вызвало путаницу в управлении войсками. Значительно сниженная активность российских войск на этом направлении началась еще до курской операции из-за больших потерь, но после вторжения украинской армии на территорию России атак стало еще меньше.
- На купянском и лиманском направлениях интенсивность наступления российской армии день ото дня возрастает. В районе села Синьковка российские подразделения улучшили свои позиции, и бои продолжаются. В других местах линии фронта значительных изменений нет. На северском направлении идут позиционные бои без крупных изменений.
- Российская армия смогла вновь начать более интенсивные атаки на город Часов Яр. Атаковали также южнее Бахмута. Вчерашние атаки не принесли значительных успехов. На Торецком направлении сохраняется активность российской армии, и общая ситуация остается прежней.
- На покровском направлении количество атак российской армии немного снизилось. В последние дни им не удалось продвинуться на запад. Российское командование направляет атаки на этом участке больше на юг, чтобы снизить риск украинских контратак. Вчера российским подразделениям удалось немного продвинуться на этом участке. С этим также связана высокая интенсивность атак российской армии на юге, на запад и юго-запад от Донецка, до города Угледар. На линии фронта больших изменений нет.
- На южном фронте российские подразделения были немного активнее в районе села Роботино. На восточном берегу Днепра российская армия ежедневно проводит от двух до трех атак на украинские позиции, но ситуация остается без изменений.