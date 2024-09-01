Израиль объявил, что шесть заложников в Газе найдены мертвыми

Высокопоставленный представитель ХАМАС Иззат Эль-Решик заявил, что Израиль, отказавшийся подписать соглашение о прекращении огня, несет ответственность за гибель людей.

Как пишет РБК, Александр Лобанов был одним из двух остававшихся в плену у ХАМАС россиян. Он продавал мороженое и напитки на музыкальном фестивале Nova, когда напали боевики.

После того как была подтверждена смерть Херша Голдберг-Полина - американского гражданина - президент США Джо Байден сказал, что он «опустошен и возмущен» этой новостью.

«Герш был среди невинных людей, подвергшихся жестокому нападению во время посещения музыкального фестиваля в поддержку мира в Израиле 7 октября, - говорится в заявлении американского президента. - Он потерял руку, помогая друзьям и незнакомцам во время жестокой расправы ХАМАС. Ему только исполнилось 23 года. Он планировал путешествовать по миру. Я познакомился с его родителями, Джоном и Рейчел. Они были мужественны, мудры и непоколебимы, даже когда переживали невообразимое».

Байден пообещал, что «лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы продолжим круглосуточную работу по заключению сделки, которая обеспечит освобождение оставшихся заложников».

Вице-президент Камала Харрис сказала в своем заявлении: «Я решительно осуждаю продолжающуюся жестокость ХАМАС, и так же должен поступать весь мир».

Израильские военные начали кампанию в Газе с целью уничтожить ХАМАС в ответ на беспрецедентное нападение на юг Израиля 7 октября, в ходе которого погибло около 1200 человек и еще 251 человек был взят в заложники.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, с тех пор в Газе погибло более 40530 человек.

Посредники из США, Египта и Катара пытаются договориться о прекращении огня. Если его удастся добиться, ХАМАС освободит всех выживших заложников и вернет тела умерших. Предполагается, что по меньшей мере 27 заложников, находившихся в руках у боевиков, уже нет в живых.

Пока удалось согласовать три гуманитарные паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, чтобы врачи смогли вакцинировать около 640 тысяч детей в возрасте до 10 лет от полиомиелита: в августе у 10-месячного палестинского ребенка была обнаружена первая за более чем 25 лет инфекция. Первая пауза начинается в воскресенье.