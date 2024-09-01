Фото и видео У автомобиля даже оторвало колесо: на шоссе Таллинн-Нарва пьяный водитель попал в тяжелое ДТП

По предварительным данным, автомобиль Toyota с латвийскими номерами двигался в направлении Таллинна, вылетел с дороги, врезался в металлическое ограждение и перевернулся. Столкновение с ограждением было настолько сильным, что у автомобиля оторвало одно колесо, а сама машина была серьезно повреждена.