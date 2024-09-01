В воскресенье, 1 сентября, около десяти часов утра в Ляэне-Вирумаа в деревне Лясна на шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП.
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Фото и видео ⟩ У автомобиля даже оторвало колесо: на шоссе Таллинн-Нарва пьяный водитель попал в тяжелое ДТП
По предварительным данным, автомобиль Toyota с латвийскими номерами двигался в направлении Таллинна, вылетел с дороги, врезался в металлическое ограждение и перевернулся. Столкновение с ограждением было настолько сильным, что у автомобиля оторвало одно колесо, а сама машина была серьезно повреждена.
Водитель, гражданин Германии 1957 года рождения, пострадал и на машине скорой помощи был доставлен в больницу.