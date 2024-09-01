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Оскорблял сотрудников полиции: съехавший в кювет водитель вел себя агрессивно

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Rasmus Rebase

В субботу вечером, 31 августа, в 21:21 в Центр тревоги поступило сообщение о машине, съехавшей в кювет на Ягала-Кяравете-теэ в районе Аэгвийду. Заявитель подозревал, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения.

Перевод: Сергей Светлов

Когда патруль прибыл на место, мужчина спал на заднем сиденье автомобиля. Проснувшись и открыв дверь, он стал вести себя агрессивно и оскорблял сотрудников полиции. Полицейские задержали 40-летнего мужчину.

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