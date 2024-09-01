Оскорблял сотрудников полиции: съехавший в кювет водитель вел себя агрессивно

В субботу вечером, 31 августа, в 21:21 в Центр тревоги поступило сообщение о машине, съехавшей в кювет на Ягала-Кяравете-теэ в районе Аэгвийду. Заявитель подозревал, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения.