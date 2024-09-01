Министр обороны Ханно Певкур сказал на проходящей в Праге международной конференции по безопасности Globsec, что отсутствие политического решения о победе Украины является главной причиной неэффективной поддержки со стороны Запада, передает Euromaidan Press.
Певкур коснулся стратегической неопределенности в западной помощи Украине, которая не дает Западу удовлетворить потребности Украины. Как передает украинское издание «Европейская правда», Певкур посоветовал политикам ответить на ключевой вопрос: «хотим ли мы, чтобы Украина воевала, или чтобы Украина победила?»
«Нам не хватает политического решения о том, что мы хотим именно победы Украины. Если принять это решение, то становятся понятными дальнейшие шаги», - отметил Певкур, по словам которого с определением победы Украины как цели Запада станет возможно принять стратегию победы. Эстония, которая официально стремится именно к победе Украины, эти шаги сделала, напомнил он.
«Стратегия, которую мы предлагаем, говорит в частности, что мы должны тратить 0,25% ВВП на помощь Украине», - заявил министр, выразив убеждение, что этого будет достаточно для поставки оружия, в котором нуждается Украина.
«Проблема - не в якобы отсутствии стратегии в Украине: Украина знает, что делать. Проблема в отсутствии денег и отсутствии оружия. И также есть идиотские ограничения, которые не понимаю», - добавил он.
Генерал в отставке Бен Ходжес из США, выступая в субботу на той же конференции, осудил политику, которая не позволяет Украине атаковать с помощью оружия большой дальность военные цели в России. Как и Певкур, Ходжес заявил, что у Запада нет четко определенной цели.
«Эта ужасная политика, которая на самом деле лучше защищает российские аэродромы, чем гражданское население Украины, показывает, что у нас нет четко определенной цели», - сказал Ходжес.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сказала на конференции, что военная победа Украины не подлежит обсуждению.
«Нет альтернативе победе Украины в войне. Потому что если выиграет Россия, проиграет не только Украина, но и все мы», - предупредила Фредериксен.
На продолжающейся с пятницы по воскресенье конференции обсуждаются обстановка в сфере безопасности в Европе, результаты саммита НАТО и выборов в Европейский парламент, поддержка Украины, выборы президента США, обстановка на Ближнем Востоке, расширение ЕС, энергетическая безопасность и темы инновации. В фокусе проходящей в 19-й раз конференции находится растущее значение Центральной и Восточной Европы для обеспечения глобальной стабильности.
Globsec - расположенный в Братиславе в Словакии аналитический центр. В организованной им конференции по безопасности в этом году приняло участие около 1500 человек более чем из 70 стран. В дискуссиях участвуют государственные лидеры, предприниматели, представители международных организаций, аналитических центров и академических кругов.