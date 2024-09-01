Певкур коснулся стратегической неопределенности в западной помощи Украине, которая не дает Западу удовлетворить потребности Украины. Как передает украинское издание «Европейская правда», Певкур посоветовал политикам ответить на ключевой вопрос: «хотим ли мы, чтобы Украина воевала, или чтобы Украина победила?»

«Нам не хватает политического решения о том, что мы хотим именно победы Украины. Если принять это решение, то становятся понятными дальнейшие шаги», - отметил Певкур, по словам которого с определением победы Украины как цели Запада станет возможно принять стратегию победы. Эстония, которая официально стремится именно к победе Украины, эти шаги сделала, напомнил он.

«Стратегия, которую мы предлагаем, говорит в частности, что мы должны тратить 0,25% ВВП на помощь Украине», - заявил министр, выразив убеждение, что этого будет достаточно для поставки оружия, в котором нуждается Украина.

«Проблема - не в якобы отсутствии стратегии в Украине: Украина знает, что делать. Проблема в отсутствии денег и отсутствии оружия. И также есть идиотские ограничения, которые не понимаю», - добавил он.

Генерал в отставке Бен Ходжес из США, выступая в субботу на той же конференции, осудил политику, которая не позволяет Украине атаковать с помощью оружия большой дальность военные цели в России. Как и Певкур, Ходжес заявил, что у Запада нет четко определенной цели.