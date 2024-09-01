В воскресенье, 1 сентября, около полудня в Центр тревоги поступило сообщение о горящей бане в деревне Уку волости Кадрина (Ляэне-Вирумаа).
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ФОТО ⟩ В Ляэне-Вирумаа загорелась баня
Когда спасатели прибыли на место, баня была охвачена пламенем, и они немедленно приступили к ее тушению и защите соседних построек. На данный момент вызывает наибольшее беспокойство сарай с дровами, который полностью забит дровами до потолка.
К 13:00 основное пламя было потушено, и жилой дом, находящийся в 30 метрах, удалось спасти от огня. В настоящее время продолжается охлаждение здания бани и поиск очагов возгорания.