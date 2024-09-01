Ужасный инцидент в самолете: незнакомые женщины заперли плачущего ребенка в туалете самолета

Инцидент произошел 24 августа на рейсе из города Гуйян на юго-западе Китая в Шанхай. Одна из женщин, участвовавших в происшествии, Гоу Тинтин, загрузила видео этого случая в интернет. На видео слышно, как женщины отобрали ребенка у его бабушки, посадили его в туалет и пригрозили, что не выпустят его, пока он не перестанет плакать. На самом деле, эти женщины не имели никакого отношения к ребенку, что делает произошедшее еще более тревожным. По сообщениям, бабушка дала незнакомым женщинам разрешение «воспитывать» своего внука.