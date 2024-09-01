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Успешный год: продавец электронных сигарет с четырьмя сотрудниками получил прибыль в размере почти полумиллиона евро

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Курение электронной сигареты. Фото иллюстравтиное.
Курение электронной сигареты. Фото иллюстравтиное. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Магазин E-Smoker, специализирующийся на продаже электронных сигарет и необходимых для их использования аксессуаров, в прошлом году получил выручку почти в два миллиона евро и прибыль в 460 тысяч евро.

Перевод: Валерия Ермакова 

Годом ранее оборот E-Smoker OÜ был на несколько десятков тысяч евро больше, составив чуть более двух миллионов евро, а прибыль составила 122 000 евро, как следует из годового отчета.

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