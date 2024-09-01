Магазин E-Smoker, специализирующийся на продаже электронных сигарет и необходимых для их использования аксессуаров, в прошлом году получил выручку почти в два миллиона евро и прибыль в 460 тысяч евро.
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Успешный год: продавец электронных сигарет с четырьмя сотрудниками получил прибыль в размере почти полумиллиона евро
Перевод: Валерия Ермакова
Годом ранее оборот E-Smoker OÜ был на несколько десятков тысяч евро больше, составив чуть более двух миллионов евро, а прибыль составила 122 000 евро, как следует из годового отчета.