На предстоящей неделе круизный порт Сааремаа и таллиннский порт Ванасадам посетят шесть круизных судов, первое из которых прибудет поздно вечером в воскресенье.
В Таллинн прибудут шесть круизных судов, и для некоторых из них это будет последний визит в этом году
270-метровый круизный лайнер Aurora прибудет из Хельсинки поздно вечером в воскресенье, чтобы совершить полумесячный круговой рейс, начинающийся и заканчивающийся в Саутгемптоне.
Только поздно вечером 2 сентября это судно под бермудским флагом отправится на Готланд, а до конца рейса сделает остановку в Клайпеде и трех датских портах. В этом сезоне Aurora больше не будет посещать Эстонию. В сентябре Aurora посетит западное и южное побережье Норвегии, в первой половине октября - канадские порты, а во второй половине октября - снова Норвегию.
В ноябре Aurora отправится на Карибские острова, в Испанию и Португалию. После еще одного быстрого посещения Норвегии Aurora проведет Рождество и Новый год в водах Испании и Португалии. Следующим летом Aurora посетит Финляндию, но Таллинн пока в маршруте не значится.
Во вторник из Риги прибудет 100-метровый Clio, который останется в порту до второй половины дня в среду и дальше отправится в Хельсинки. Идущий под мальтийским флагом Clio в этом круизном сезоне посетит Эстонию восемь раз и вернется в Ванасадам уже в субботу. Он возьмет курс на Ригу только в следующий понедельник и больше в этом сезоне Эстонию не посетит.
В четверг утром из Риги прибудет MSC Poesia, который вечером отправится в Хельсинки. Длина судна составляет 294 метра, и оно совершает одиннадцатидневный круговой маршрут, начинающийся и заканчивающийся в Ростоке. В следующий раз MSC Poesia посетит Таллинн 16 сентября. Судно MSC Poesia стоимостью 360 миллионов долларов было окрещено 5 апреля 2008 года итальянской актрисой Софи Лорен.
В пятницу из города Лиепая в круизный порт Сааремаа придет 180-метровое судно Sirena, идущее под флагом Маршалловых островов. Недавно перенесшее реновацию судно ранее носило имена R Four, Tahitian Princess и Ocean Princess. Вечером Sirena возьмет курс на Хельсинки. Sirena вновь посетит Эстонию следующим летом - 30 июня оно посетит Таллинн, а 1 июля Сааремаа.
В субботу из Стокгольма прибудет 199-метровое судно Europa, которое идет под мальтийским флагом. Уже в 17 часов оно возьмет курс на Готланд. Рождество и новогодние праздники Europa проведет в пути из Майами в Лиссабон, по дороге оно посетит острова Карибского моря и Канарские острова.
В первой половине следующего года судно отправится в Южную Африку, где посетит ЮАР, Маврикий, Танзанию, Кению, Сейшельские острова, Мадагаскар и Мозамбик. Europa не воспользуется Суэцким каналом и в апреле вернется в Европу вдоль западного побережья Африки, по дороге вновь посетив Канарские острова и Марокко. В Эстонию Europa прибудет только 3 июля.
В воскресенье из Риги прибудет 316-метровый Mein Schiff 7, совершающий десятидневный круиз с началом и финалом в Ростоке. Во второй половине дня идущее под мальтийским флагом судно возьмет курс на Хельсинки.
После последнего в этом сезоне визита в Эстонию 15 сентября Mein Schiff 7 уже в октябре зайдет в порты Португалии и Испании, включая испанские Канарские острова. Рождество, Новый год и первые месяцы следующего года пройдут под солнцем Канарских островов. Mein Schiff 7 вернется в воды географической Европы только в конце апреля, а 14 мая вновь посетит Ванасадам.