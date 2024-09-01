В Таллинн прибудут шесть круизных судов, и для некоторых из них это будет последний визит в этом году

270-метровый круизный лайнер Aurora прибудет из Хельсинки поздно вечером в воскресенье, чтобы совершить полумесячный круговой рейс, начинающийся и заканчивающийся в Саутгемптоне.

Только поздно вечером 2 сентября это судно под бермудским флагом отправится на Готланд, а до конца рейса сделает остановку в Клайпеде и трех датских портах. В этом сезоне Aurora больше не будет посещать Эстонию. В сентябре Aurora посетит западное и южное побережье Норвегии, в первой половине октября - канадские порты, а во второй половине октября - снова Норвегию.

В ноябре Aurora отправится на Карибские острова, в Испанию и Португалию. После еще одного быстрого посещения Норвегии Aurora проведет Рождество и Новый год в водах Испании и Португалии. Следующим летом Aurora посетит Финляндию, но Таллинн пока в маршруте не значится.

Во вторник из Риги прибудет 100-метровый Clio, который останется в порту до второй половины дня в среду и дальше отправится в Хельсинки. Идущий под мальтийским флагом Clio в этом круизном сезоне посетит Эстонию восемь раз и вернется в Ванасадам уже в субботу. Он возьмет курс на Ригу только в следующий понедельник и больше в этом сезоне Эстонию не посетит.