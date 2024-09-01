Вс, 1.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В понедельник ожидаются кратковременные дожди и грозы

Copy
Дождь. Иллюстративное фото.
Дождь. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник на западе страны ожидается облачная с прояснениями погода, на востоке переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы.

 Осадков больше на западе страны. Местами туманы. Ветер южных, затем восточных направлений, 1–7, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны облачность плотнее. Местами кратковременные дожди, в первой половине дня вероятность осадков выше на западе страны, во второй половине дня ан востоке. Возможны грозы.

Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7, на побережье в первой половине дня юго-восточный порывами до 11 м/с. Вечером ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх