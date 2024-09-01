В понедельник ожидаются кратковременные дожди и грозы

Осадков больше на западе страны. Местами туманы. Ветер южных, затем восточных направлений, 1–7, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны облачность плотнее. Местами кратковременные дожди, в первой половине дня вероятность осадков выше на западе страны, во второй половине дня ан востоке. Возможны грозы.

Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7, на побережье в первой половине дня юго-восточный порывами до 11 м/с. Вечером ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.