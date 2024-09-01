Хуссар назвал переход на образование на эстонском языке историческим шагом

«Сегодня исторический день, потому что к учебе на эстонском языке приступают все ученики первых классов. В честь сегодняшнего Дня знаний хочу обратиться ко всем, кто идет в школу, как большим, так и маленьким», - написал Хуссар и процитировал Арво Валтона: «Из книги ты получаешь знания, а от учителя - умение их переварить, но только твое собственное мышление может привести тебя к мудрости».

По сообщению Министерства образования и науки, перевод на эстонский язык обучения позволит всем растущим в Эстонии детям получить качественное образование на эстонском языке.

Перевод всех школ и детских садов Эстонии на эстонский язык в интересах самих детей и подростков, поскольку обучение на эстонском языке позволит им интегрироваться в эстонское культурное и ценностное пространство, так что они не утратят свою идентичность, но расширят круг возможностей.

«Единое эстоноязычное образовательное пространство дает всем детям и подросткам лучшие возможности для дальнейшего обучения и поиска работы и деятельности по нраву в будущем. Образование на эстонском языке поддерживает формирование государственной идентичности Эстонии, повышает связности общества и сокращает образовательную и социально-экономическую сегрегацию», - сообщается на сайте министерства.