ГАЛЕРЕЯ Президент Карис в школе Тырванди: ваш путь может привести даже в космос

Президент отметил: «Для кого-то компас указывает путь к профессии инженера, для другого - к учительской деятельности. Все ваши будущие выборы важны. Главное, чтобы вы были людьми, заботящимися о своей родине, окружающей среде и других людях, а также умели справляться с собой».

Карис отметил, что 1 сентября - это особенный, чрезвычайно красивый и захватывающий день, потому что он символизирует новый старт.

Президент отметил: «Этот старт становится еще более особенным, когда новая школа открывается в только что построенном здании. Именно здесь и начинается множество новых путей. Мы пока не знаем, куда приведут эти пути, но верим, что вы оставите след не не только в Эстонии, но и за ее пределами. Возможно, некоторые из них даже достигнут космоса».

По словам президента, знания, установки и навыки, полученные в школе, служат импульсом, который помогает выпускникам отправиться в большой мир.

«Иногда случается так, что те, кто получают наибольший импульс, рано или поздно возвращаются обратно туда, где все начиналось», - отметил Карис.