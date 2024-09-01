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ОБЗОР Подготовка тендеров и расшифровка судебных заседаний: какова роль искусственного интеллекта в министерствах?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Dado Ruvic

На одной из пресс-конференций правительства в августе министр юстиции Лийза Пакоста («Ээсти 200») упомянула, что уже сейчас многие стандартные ответы государственных учреждений и министерств на поступающие обращения готовятся с помощью искусственного интеллекта. Postimees выяснил, насколько широко, например, ChatGPT и другие методы ИИ используются в министерствах.

Перевод: Сергей Светлов

«Несколько государственных учреждений экспериментируют с искусственным интеллектом самостоятельно, при поддержке отдела цифрового развития Министерства юстиции», - отметила руководитель по связям с общественностью Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик.

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