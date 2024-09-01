Юлианна Юрченко: я полностью поддерживаю переход на эстоноязычное образование

Перевод: Сергей Светлов

«В связи с выдвижением моей кандидатуры на должность старейшины Ласнамяэ, в обществе возникли вопросы о переходе на эстоноязычное образование. Прежде всего, я поддерживаю переход на образование на эстонском языке. Это не просто политическая позиция, а глубоко личное убеждение», - написала Юрченко.

Она отметила, что единая система образования на эстонском языке необходима для сплочения эстонского общества и будущего страны. Образование на эстонском языке создает основу, на которой стоит долговечность народа и национальная независимость.

«Во-вторых, я прекрасно понимаю, что этот переход будет непростым. Чтобы обеспечить качественную и инклюзивную систему образования для всех детей, нам необходимо инвестировать как в подготовку учителей, так и в поддержку учащихся. Процесс перехода необходимо тщательно контролировать, чтобы каждый ребенок получил необходимую поддержку и адаптацию для успешной учебы в эстоноязычной школе. Именно с учетом этого подготовлена ​​программа Таллинна по переходу на образование на эстонском языке», - написала Юрченко.

Она добавила, что ее деятельность и высказывания всегда были направлены на создание конструктивных решений, а не на препятствование или замедление перехода.

«Я готова сотрудничать со всеми сторонами - учителями, родителями и местными сообществами, чтобы найти лучшие решения, которые поддерживают развитие детей и обеспечивают их успешную адаптацию в системе образования на эстонском языке», - пообещала Юрченко.

Юрченко подчеркнула, что одной из ее целей является поддержка вице-мэра Таллинна Алексея Яшина и работа над тем, чтобы все дети, независимо от их родного языка, имели равные возможности для получения качественного образования.

«Переход на эстоноязычное образование - это шаг, который приведет нас к более сильной и единой Эстонии», - написала она.

Юлианна Юрченко привлекла внимание в конце июля со своей колонкой, опубликованной в Eesti Päevaleht, в которой она отметила, что русские учителя не виноваты в том, что от них раньше не требовали знания эстонского языка, и что «ужасную реформу» перехода на обучение на эстонском языке следует отменить.

Социал-демократы выдвинули Юлианну Юрченко кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ в среду, 28 августа. С 2022 года и до этой весны Юрченко была старейшиной Ласнамяэ в городской управе Михаила Кылварта. В среду она покинула Центристскую партию.