Swedbank: покупка недвижимости за границей привлекательна, но требует тщательной подготовки

«Получение кредита в Эстонии для покупки недвижимости за границей не сложнее, чем для приобретения недвижимости в Эстонии, но все же есть некоторые различия. Главное отличие заключается в том, что в качестве залога по кредитному договору в Эстонии выступает не покупаемая недвижимость за границей, а недвижимость в Эстонии, принадлежащая заемщику. В Эстонии кредит под залог недвижимости, расположенной за границей, как правило, не выдается», - объяснила Пяргма в пресс-релизе.