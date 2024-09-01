Магазин Kolmjalg, расположенный в Старом городе Таллинна и не принадлежащий ни одной крупной сети, в 2023 году заработал 73 000 евро прибыли. Годом ранее прибыль составляла 44 600 евро.
Магазин в Старом городе Таллинна увеличил прибыль
Перевод: Сергей Светлов
Выручка компании Kolmjalg OÜ, управляющей магазином, составила 1,5 миллиона евро. В предыдущем году этот показатель был почти на 85 000 евро меньше.
Магазин Kolmjalg был открыт более 20 лет назад и работает круглосуточно. Этот небольшой магазин популярен среди туристов, но его также часто посещают местные жители, например, те, кто живет или работает в Старом городе. В нынешнем месте магазин работает уже почти десять лет.
Среднее количество сотрудников в магазине в течение года составляло семь-восемь человек.
Владельцами компании являются Лууле Сейфуллен и Кюлли Кальм.
В конце 2023 года Delfi Ärileht сообщил, что, по словам владельцев, количество клиентов магазина вернулось на уровень, сравнимый с периодом до коронакризиса.