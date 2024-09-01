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Магазин в Старом городе Таллинна увеличил прибыль

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Вид на Старый город Таллинна. В конце улицы находится здание, в котором расположен магазин Kolmjalg.
Вид на Старый город Таллинна. В конце улицы находится здание, в котором расположен магазин Kolmjalg. Фото: Maria Geller / Pexels

Магазин Kolmjalg, расположенный в Старом городе Таллинна и не принадлежащий ни одной крупной сети, в 2023 году заработал 73 000 евро прибыли. Годом ранее прибыль составляла 44 600 евро.

Перевод: Сергей Светлов

Выручка компании Kolmjalg OÜ, управляющей магазином, составила 1,5 миллиона евро. В предыдущем году этот показатель был почти на 85 000 евро меньше.

Магазин Kolmjalg был открыт более 20 лет назад и работает круглосуточно. Этот небольшой магазин популярен среди туристов, но его также часто посещают местные жители, например, те, кто живет или работает в Старом городе. В нынешнем месте магазин работает уже почти десять лет.

Среднее количество сотрудников в магазине в течение года составляло семь-восемь человек.

Владельцами компании являются Лууле Сейфуллен и Кюлли Кальм.

В конце 2023 года Delfi Ärileht сообщил, что, по словам владельцев, количество клиентов магазина вернулось на уровень, сравнимый с периодом до коронакризиса.

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