Магазин в Старом городе Таллинна увеличил прибыль

Выручка компании Kolmjalg OÜ, управляющей магазином, составила 1,5 миллиона евро. В предыдущем году этот показатель был почти на 85 000 евро меньше.

Магазин Kolmjalg был открыт более 20 лет назад и работает круглосуточно. Этот небольшой магазин популярен среди туристов, но его также часто посещают местные жители, например, те, кто живет или работает в Старом городе. В нынешнем месте магазин работает уже почти десять лет.