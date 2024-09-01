«Москва буквально будет гореть»: эксперты комментируют массовую атаку украинских дронов

Как пишет Defence Express, хотя официальных подтверждений со стороны Украины пока нет, анализировать есть что. По мнению аналитиков, «у наступательной кампании открылось новое дыхание».

«Если говорить об атаках дронов, то можно смело сказать, что от сегодняшнего налета по российским станциям и нефтеперерабатывающему заводу Москва будет буквально гореть - и этому будут способствовать различные факторы», - отмечают эксперты.

Отмечается, что Московский нефтеперерабатывающий завод находится в черте российской столицы, поэтому попадание по столь важному объекту скрыть невозможно хотя мэрия говорит, что причиной пожара стал «прилет сбитого дрона в техническое помещение».

Однако пропагандисты и российские СМИ пишут, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе был «самой высокой степени сложности».

Сам нефтеперерабатывающий завод имеет мощность перерабатывать 11 млн тонн нефти в год. Важно то, что эта компания обеспечивает 40% бензина и 50% потребления дизельного топлива в Москве, и это основной поставщик авиатоплива для столичных аэропортов.

«Если говорить о пострадавших от атаки российских конденсационных электростанциях, то здесь речь не идет о каком-то особом виде электроэнергии, так как это по своей сути те же термоэлектростанции», - пояснили в Defense Express.

Исходя из последних данных, Каширская электростанция с 2021 года находится в процессе модернизации. Российские власти рассчитывали к 2028 году увеличить мощность электростанции с 410 мегаватт до более 800 мегаватт. Конаковская станция позволяет генерировать мощности до 2520 МВт, поэтому попадание по такому объекту будет гораздо более ощутимым для энергосистемы страны-агрессора.

На Россию в ночь на воскресенье напали 158 украинских дронов, что является одной из крупнейших атак летательных роботов со времен повторного вторжения России в Украину.

Судя по сообщениям СМИ, дроны атаковали цели в 15 или 16 областях России.

Россия, как обычно, заявляет, что все дроны сбиты, и больших разрушений нет, однако в соцсетях распространились видео, где видны пожары, и сообщается о перелетах и взрывах дронов.