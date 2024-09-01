По информации партии «Эстонские националисты и консерваторы», в субботу полиция конфисковала копию памятника, которая находилась в кузове автомобиля и направлялась в Лихула для участия в мероприятии, приуроченному к 20-летию демонтажа оригинального памятника.
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Полиция конфисковала копию скандального памятника, которую везли в Лихула
Перевод: Валерия Ермакова
По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Уллара Кютта, в полицию поступила информация о планах установить в Лихула памятник, на котором могут быть изображены запрещенные символы.