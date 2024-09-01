Полиция конфисковала копию скандального памятника, которую везли в Лихула

Скандальный пмятник был открыт в Лихула в 2004 году.

По информации партии «Эстонские националисты и консерваторы», в субботу полиция конфисковала копию памятника, которая находилась в кузове автомобиля и направлялась в Лихула для участия в мероприятии, приуроченному к 20-летию демонтажа оригинального памятника.