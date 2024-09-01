ФОТО И ВИДЕО В Харьюмаа в результате ДТП погиб человек

«Авария произошла на 11-м километре дороги Арувалла-Ягала. Предварительно установлено, что 33-летний водитель, двигаясь со стороны Перила в направлении Хярма, потерял управление над автомобилем Mazda и вылетел с дороги, врезавшись в дерево. В машине он находился один», - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск.