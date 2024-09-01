В воскресенье, 1 сентября, примерно в 18:25 в деревне Перила волости Раазику произошла серьезная авария, в результате которой погиб человек.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Харьюмаа в результате ДТП погиб человек
«Авария произошла на 11-м километре дороги Арувалла-Ягала. Предварительно установлено, что 33-летний водитель, двигаясь со стороны Перила в направлении Хярма, потерял управление над автомобилем Mazda и вылетел с дороги, врезавшись в дерево. В машине он находился один», - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск.
На место происшествия первыми прибыли случайные свидетели, которые начали оказывать пострадавшему первую помощь. Приехавшая скорая помощь продолжила реанимацию, но спасти водителя не удалось.
По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Наличие алкоголя в крови будет установлено в ходе экспертизы.