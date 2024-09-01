Согласно опросам вещательной компании ARD, обнародованным после закрытия избирательных участков, АдГ набирает 30,5% голосов, опережая консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) на шесть пунктов.

Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ), как ожидается, получит всего семь мест.

Если цифры подтвердятся, это будет первая победа ультраправых на местных выборах со Второй мировой войны.

Глава регионального отделения АдГ в Тюрингии Бьёрн Хёкке - весьма противоречивая фигура в Германии.

Ранее его оштрафовали за использование запрещенного нацистского лозунга, однако сам он отрицал, что делал это сознательно.

В Саксонии «Альтернатива для Германии», по предварительным данным, немного отстает от ХДС.

По данным экзитпола ARD, там ХДС набирает 31,5% голосов, АдГ - 30%.

Бьерн Хекке. Фото: AFP

Выборы прошли через неделю поножовщины в городе Золинген на западе страны, где три человека погибли в результате нападения, совершенного предположительно соискателем убежища из Сирии.

Убийство потрясло жителей Германии, вызвав в обществе ожесточенные споры по поводу иммиграции.

«Альтернатива для Германии» выступает за прекращение поставок оружия Украине, как и партия BSW, которая может занять третье место в Тюрингии и Саксонии.

«Политики много обещали, особенно в отношении миграции и иностранцев», - сказал сторонник АдГ Михаэль корреспонденту Би-би-си в столице Тюрингии Эрфурте.

«Но ничего не произошло. Ничего. От этих партий исходили только обещания», - добавил он.