Первая неделя сентября порадует жителей Эстонии летним теплом

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность. На востоке страны местами кратковременные дожди, местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Температура воздуха 8-14, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. На востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2–7 м/с. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 12–16, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. На северо-востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 22-26 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха 13-17, на побережье местами до 20 градусов тепла. Днем малооблачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 3-9 м/с. Температура воздуха 22-26 градусов тепла.