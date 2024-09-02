Ракетный обстрел Харькова: ранены 47 человек, разрушен Дворец спорта и торговый центр

Сообщения о ракетном ударе по Харькову начали поступать после 13 часов по местному времени. Местные власти заявили, что в городе прозвучало несколько взрывов, повреждения получили объекты городской инфраструктуры.

По сведениям главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, ракеты взорвались в трех местах: в харьковском Дворце спорта, торговом центре в Салтовском районе, а также около городского Гидропарка.

Как заявила областная прокуратура, российские войска наносили удары по Харькову ракетами «Искандер-М», а также С-300/400.

«Прокурорами и следователями полиции установлено, что по торговому центру в Салтовском районе г. Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М". Что касается здания Дворца спорта в Немышлянском районе, зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракетами типа С-300/400 по прилегающей территории», - говорится в сообщении.

Разрушенный Дворец спорта. Фото: EPA

Разрушенный Дворец спорта. Фото: EPA

Харьковский Дворец спорта был одной из крупнейших площадок в городе, там часто проходили не только соревнования, но концерты и другие публичные мероприятия.

Спасение пострадавших при ударе по Дворцу спорта Фото: Reuters

При ударе по торговому центру в Салтовском жилом массиве была перебита газовая труба, поэтому на снимках виден поднимающийся над местом обстрела факел.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что самому младшему из раненых детей три месяца. Прокуратура уточняет, что у этого мальчика была выявлена острая реакция на стресс.

Среди пострадавших также есть двое медиков и двое спасателей.

Спасение пострадавших при ударе по торговому центру Фото: Reuters