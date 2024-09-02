Эстонец стал триумфатором самой опасной и престижной гонки

Соомер, начавший обе гонки с третьей стартовой позиции, в первом заезде пришел к финишу вторым, а в следующей гонке представителю Enemat Enos Motorsport удалось осуществить давнюю мечту и услышать гимн Эстонии, находясь на высшей ступени пьедестала почета. Победа и раньше была очень близка, но в этот раз Соомер все же сумел опередить более опытных гонщиков.

Соомер также сумел выбиться в лидеры и на девятом круге первой гонки, однако на последнем круге Илья Михальчик (BMW) все же его опередил и стал победителем.

Во второй гонке Соомер вышел в лидеры уже во втором повороте, но затем на четвертом круге Михальчик обогнал его, после чего началась утомительная игра в догонялки, пока Соомер на 16-м круге вновь не стал лидером.

«Это был один из немногих позитивных уик-эндов, когда все прошло гладко, - рассказал Соомер после гонки. – Особенно приятно, что мы оказались на одном уровне с конкурентами, хотя перед соревнованиями мы не смогли здесь провести тестовые заезды. Кроме того, я рад за свою команду. Все ребята отлично справляются со своей задачей, учитывая, насколько у нас небольшой состав. Байк работал очень хорошо, и мы добились неплохих торможений и управляемости, особенно по сравнению с началом сезона».

Финальный этап сезона IDM пройдет на трассе Хоккенхайма через три недели.