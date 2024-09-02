В эти выходные на Нюрбургринге прошел шестой этап чемпионата Германии по кольцевым гонкам на мотоциклах, завершившийся для эстонского гонщика Ханнеса Соомера (Enemat Enos Motorsport) более чем успешно.
Эстонец стал триумфатором самой опасной и престижной гонки
Соомер, начавший обе гонки с третьей стартовой позиции, в первом заезде пришел к финишу вторым, а в следующей гонке представителю Enemat Enos Motorsport удалось осуществить давнюю мечту и услышать гимн Эстонии, находясь на высшей ступени пьедестала почета. Победа и раньше была очень близка, но в этот раз Соомер все же сумел опередить более опытных гонщиков.
Соомер также сумел выбиться в лидеры и на девятом круге первой гонки, однако на последнем круге Илья Михальчик (BMW) все же его опередил и стал победителем.
Во второй гонке Соомер вышел в лидеры уже во втором повороте, но затем на четвертом круге Михальчик обогнал его, после чего началась утомительная игра в догонялки, пока Соомер на 16-м круге вновь не стал лидером.
«Это был один из немногих позитивных уик-эндов, когда все прошло гладко, - рассказал Соомер после гонки. – Особенно приятно, что мы оказались на одном уровне с конкурентами, хотя перед соревнованиями мы не смогли здесь провести тестовые заезды. Кроме того, я рад за свою команду. Все ребята отлично справляются со своей задачей, учитывая, насколько у нас небольшой состав. Байк работал очень хорошо, и мы добились неплохих торможений и управляемости, особенно по сравнению с началом сезона».
Финальный этап сезона IDM пройдет на трассе Хоккенхайма через три недели.