Россия пыталась изгнать украинского наркоторговца в Эстонию и Латвию

В феврале этого года в одном из решений российского суда зафиксирована интригующая история пути на Голгофу украинского наркоторговца: после отбытия длительного тюремного заключения Россия объявила его персоной нон грата, доставила до пограничных пунктов Эстонии и Латвии, но в конце концов его все же пришлось отвезти обратно в собственную тюрьму. Департаменту полиции и погранохраны об этой истории не известно.