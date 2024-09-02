В феврале этого года в одном из решений российского суда зафиксирована интригующая история пути на Голгофу украинского наркоторговца: после отбытия длительного тюремного заключения Россия объявила его персоной нон грата, доставила до пограничных пунктов Эстонии и Латвии, но в конце концов его все же пришлось отвезти обратно в собственную тюрьму. Департаменту полиции и погранохраны об этой истории не известно.
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Россия пыталась изгнать украинского наркоторговца в Эстонию и Латвию
Перевод: Анита Авакова
В разгар беспорядков на Майдане, 30 декабря 2013 года, когда Крым последние несколько месяцев все еще принадлежал Украине, 31-летний украинский торговец наркотиками (мы назовем его Антоном, хотя не знаем его имени) приговорен Тимирязевским районным судом Москвы к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.