В августе эстонские спасатели завершили свою миссию в Испании, где они оказывали помощь в тушении лесных пожаров.
Галерея ⟩ Эстонские спасатели, помогавшие тушить пожары в Испании, вернулись домой
За четыре недели эстонские спасатели преодолели в Испании тысячи километров, видели огонь и воду, а также на собственном опыте узнали, что означает тушение пожаров в жарком климате и гористой местности.
В Испанию отправились два эстонских отряда, в каждом было по 20 человек. На месте они находились две недели. Первый отряд работал с 31 июля по 16 августа в центральной части Испании в Кастилья-Ла-Манче, второй отряд - с 15 августа по 31 августа на северо-западе Испании в Галисии. Оба места, куда отправились спасатели, горные, причем регион Галисия является одним из самых лесистых регионов Испании.
«Идея миссии состоит в том, чтобы быть готовыми на месте на случай, если пожары станут масштабными, а в испанском климате это скорее вопрос времени. Если страны просят о помощи тогда, когда уже все случилось, они могут получить ее недостаточно быстро», - объяснил эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Каарел Лангеметс.
За месяц эстонские спасатели смогли внести свой вклад в тушение девяти лесных и ландшафтных пожаров. «Пожары были самые разные, были непростые склоны, но были и более ровные места. Особенно сложной была местность для наших водителей, которым приходилось справляться с узкими дорогами в горах», - заявил Таави Тильк, который отправился в Испанию во втором отряде. Он добавил, что сейчас почти всегда при тушении пожаров используется авиационная и тяжелая техника.
«Мы учтем извлеченные уроки, дополним средства пожаротушения и подготовим команду, чтобы она стала еще сильнее. Теперь мы имеем довольно хорошее представление о том, какой на самом деле является эта работа», - рассказал Лангеметс о планах на будущее.
Долгосрочная цель - за несколько лет обучить спасательный отряд, входящий в Механизм гражданской защиты ЕС, с техникой, оборудованием и навыками, который будет готов реагировать на призывы о помощи.
Летние лесные пожары в последние годы стали серьезной проблемой в Южной Европе. Пожары достигают огромных масштабов и наносят разрушительный ущерб.
Ни одна страна не обладает достаточными силами, чтобы справляться с такими большими катастрофами в одиночку. Поэтому на помощь приглашаются команды из других стран. Координацию помощи осуществляет Механизм гражданской защиты Европейского союза.