Галерея Эстонские спасатели, помогавшие тушить пожары в Испании, вернулись домой

За четыре недели эстонские спасатели преодолели в Испании тысячи километров, видели огонь и воду, а также на собственном опыте узнали, что означает тушение пожаров в жарком климате и гористой местности.

В Испанию отправились два эстонских отряда, в каждом было по 20 человек. На месте они находились две недели. Первый отряд работал с 31 июля по 16 августа в центральной части Испании в Кастилья-Ла-Манче, второй отряд - с 15 августа по 31 августа на северо-западе Испании в Галисии. Оба места, куда отправились спасатели, горные, причем регион Галисия является одним из самых лесистых регионов Испании.

«Идея миссии состоит в том, чтобы быть готовыми на месте на случай, если пожары станут масштабными, а в испанском климате это скорее вопрос времени. Если страны просят о помощи тогда, когда уже все случилось, они могут получить ее недостаточно быстро», - объяснил эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Каарел Лангеметс.