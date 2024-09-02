Поставщик услуг для рынка онлайн азартных игр Studioworks прекращает деятельность, в результате чего работу потеряют 168 человек.
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Фирма, предоставляющая услуги онлайн-казино, сокращает 168 человек
«В пятницу в Кассу по безработице поступило первичное уведомление о коллективном сокращении. Studioworks OÜ увольняет 168 человек. Причиной обозначена ликвидация предприятия», - передал советник по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Коол.
Основной деятельностью Studioworks OÜ, работающей уже шесть лет, является предоставление услуг онлайн-казино. Предприятие находится в Таллинне и специализируется на деятельности Live Dealer Studio.