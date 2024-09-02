Автовладельцы все чаще покрывают текущие расходы в рассрочку

«Поскольку поставщики финансовых услуг начали предлагать оплату различных услуг частями или в рассрочку, мы наблюдаем значительный рост использования этих услуг», - отмечает директор Elke Tallinn Райдо Розенфельд.

70% клиентов, участвовавших в исследовании, обслуживают свои автомобили у официальных дилеров, так как считают это гарантией качества. Как показало исследование, обслуживание у дилера особенно важно для тех владельцев автомобилей, которые придают значение истории обслуживания и сохранению гарантии, чтобы легко продать автомобиль на вторичном рынке по окончании лизинга.

Согласно исследованию, проведенному Elke Tallinn, для владельцев автомобилей также важно местоположение сервиса при выборе услуг по обслуживанию, диагностике, ремонту и другим услугам.

По словам Розенфельда, можно предположить, что рост популярности оплаты услуг технического обслуживания и ремонта в кредит частично связан с тем, что у официальных дилеров этот процесс стал более удобным.

По словам руководителя партнерского канала Inbank Биргит Листманн, за первые семь месяцев этого года количество транзакций в сфере автосервиса выросло на 33% по сравнению с прошлым годом. «Это довольно значительный рост. Если люди привыкли покупать бытовую технику или гаджеты в рассрочку, то в автосервисе это еще не так распространено. Уверенность потребителей в экономике снизилась, и роль в этом сыграло также то, что текущая экономическая ситуация заставляет распределять обязательства на более длительный период», - считает Листманн.

Статистика Inbank охватывает все эстонские компании, предоставляющие услуги автосервиса, которые пользуются услугами Inbank. Таким образом, рост на 33% указывает на более широкую тенденцию, затрагивающую значительную часть потребителей Эстонии.

«Самый объемный период обслуживания автомобилей в году - осенняя замена шин - еще впереди, поэтому можно ожидать, что в годовом исчислении этот процент вырастет еще больше», - добавляет Листманн.

По словам Розенфельда, на фоне роста использования рассрочки важно отметить, что автомобиль остается самым важным средством передвижения жителей Эстонии, даже в условиях роста цен на топливо, введенных дополнительных налогов, инфляции и планируемых новых налогов. «Мы видим, что автовладельцы не отказываются от поездок и обслуживания, которые необходимы им», - добавляет Розенфельд.