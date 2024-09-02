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РАЙНЕР САКС Бесконечное насилие: Россия снова осуществила воздушную атаку на гражданские объекты в Харькове

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Последний визит президента РФ в Баку показывает, что ситуация на Кавказе полностью изменилась
  • Российская армия атаковала Харьков баллистическими ракетами
  • Продолжается массированное наступление в направлении Покровска

Президент Армении заявил, что Армения заморозила свое участие в Организации договора коллективной безопасности стран СНГ, прмчем во всех формах сотрудничества, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Эта организация обязывает своих членов поддерживать друг друга в случае агрессии со стороны третьих стран, при этом их поддержка не была оказана Армении для отражения нападения Азербайджана. Последний визит президента России в Азербайджан также показывает, что ситуация на Кавказе полностью изменилась. После поражения в Карабахе Россия стала строить отношения с Азербайджаном на новом уровне, вне рамок СНГ.

Однако нынешнее решение Армении носит скорее демонстративный и эмоциональный характер и не означает придания совершенно нового направления нынешней политике безопасности страны. У Армении нет реальной альтернативы этому. Десятилетия внутренней и внешней политической стагнации дают о себе знать.

Снова ядерный шантаж

Заместитель министра иностранных дел России сообщил, что Россия меняет свою ядерную доктрину. За последние месяцы подобное уведомление делалось несколько раз. Пока эта доктрина не обнародована, нет смысла гадать о том, как именно она будет выглядеть. Она также может быть изменена еще несколько раз, прежде чем текст будет опубликован.

В случае такого уведомления это чистая форма влияния с целью препятствовать поддержке США Украины. Российские лидеры также могут прийти к мнению, что такое сдерживание работает, наблюдая за поведением Вашингтона. Глобальное сдерживание России также сильно пострадало из-за неудавшейся агрессии против Украины, и российские лидеры, конечно, пытаются компенсировать это угрозой применения ядерного оружия.

Масштабная украинская дроновая атака

В официальном сообщении Минобороны России о вчерашней атаке беспилотников со стороны Украины говорится, что в различных регионах западной части России было уничтожено 158 беспилотников. Это крупнейшая одновременная атака дронов в официальных российских отчетах. В официальном сообщений попадания не упоминаются.

Российские спасательные службы приложили большие усилия для предотвращения длительных пожаров на энергообъектах, пострадавших в результате атаки. В Ростовской области вчера еще горело одно нефтехранилище, взорванное шесть дней назад. Ростов далеко от столицы, но если бы такой пожар продолжался под Москвой, это было бы разрушительным событием в восприятии внутри страны.

Очередные удары России по мирным целям

Российская армия, в свою очередь, атаковала Харьков баллистическими ракетами. Были поражены торговый центр, спортивный центр и одна зона отдыха. В результате нападения по меньшей мере пять человек погибли и 55 получили ранения. По некоторым данным, Харьков также подвергся атаке ракетами С-300. Если это так, это означало бы, что Россия смогла вернуть эти системы ПВО в Белгородскую область. Предыдущие были уничтожены украинской армией в мае.

Российская армия также нанесла ракетный удар по городу Сумы на севере Украины, где пострадало детское лечебное учреждение. Первоначально поступали сообщения о нескольких пострадавших детях и взрослых.

Далее последовал ракетный удар России по Киеву. По сообщениям, полученным ранним утром, ПВО уничтожила не менее десяти крылатых и десяти баллистических ракет. Обломки ракет стали причиной небольших пожаров. Это не реакция на вчерашнюю атаку украинских беспилотников на Россию, поскольку для подготовки ракетного удара такой сложной структуры определенно требуется больше времени.

 

Положение на поле боя

Интенсивность атак российской армии по сравнению с предыдущими днями не снизилась.

В Курской области РФ украинские войска состоятельны быстро разрушать понтонные мосты, построенные передовыми отрядами российской армии на реке Сейм. Именно это происходило и вчера, а российские подразделения, зажатые между рекой и украинской границей в Глушковском районе Курской области, остаются в практически полной изоляции.

При этом украинские силы не пытаются массированно атаковать этот район пехотными подразделениями, очевидно, в целях экономии собственных сил. Как видно, российская армия прилагает усилия для воссоединения с этим районом, и это дает украинским силам новые возможности для нанесения потерь российской армии.

В направлении Харькова атаки российской армии стали несколько активнее.

Предпринимается очередная попытка наступления на город Волчанск. Принципиальных изменений в ситуации нет.

Наступление в направлении городов Купянск и Лиман в целом остается на том же интенсивном уровне. Российские части не смогли продвинуться вперед. На Северском направлении атаки российской армии стали несколько активнее, но никаких изменений это не принесло.

В районе Бахмута вчера число нападений снизилось. Продолжаются интенсивные наступательные попытки в направлении Торецка. Бои происходят на тех же территориях, что и в предыдущие дни.

Продолжается массированное наступление в направлении Покровска. Российским частям не удалось продвинуться непосредственно на запад, но их позиции на северном и южном краях коридора удара в небольшой степени улучшены. Интенсивные атаки продолжаются также к западу и юго-западу от Донецка. Вчера особенно интенсивными были обстрелы в районе города Угледар. Поступают сообщения о расширении так называемой серой зоны в этом районе, где идут постоянные бои.

На Южном фронте российская армия вчера бездействовала.

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