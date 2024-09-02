РАЙНЕР САКС Бесконечное насилие: Россия снова осуществила воздушную атаку на гражданские объекты в Харькове

В официальном сообщении Минобороны России о вчерашней атаке беспилотников со стороны Украины говорится, что в различных регионах западной части России было уничтожено 158 беспилотников. Это крупнейшая одновременная атака дронов в официальных российских отчетах. В официальном сообщений попадания не упоминаются.

Российские спасательные службы приложили большие усилия для предотвращения длительных пожаров на энергообъектах, пострадавших в результате атаки. В Ростовской области вчера еще горело одно нефтехранилище, взорванное шесть дней назад. Ростов далеко от столицы, но если бы такой пожар продолжался под Москвой, это было бы разрушительным событием в восприятии внутри страны.

Очередные удары России по мирным целям

Российская армия, в свою очередь, атаковала Харьков баллистическими ракетами. Были поражены торговый центр, спортивный центр и одна зона отдыха. В результате нападения по меньшей мере пять человек погибли и 55 получили ранения. По некоторым данным, Харьков также подвергся атаке ракетами С-300. Если это так, это означало бы, что Россия смогла вернуть эти системы ПВО в Белгородскую область. Предыдущие были уничтожены украинской армией в мае.

Российская армия также нанесла ракетный удар по городу Сумы на севере Украины, где пострадало детское лечебное учреждение. Первоначально поступали сообщения о нескольких пострадавших детях и взрослых.