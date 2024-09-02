РАЙНЕР САКС Бесконечное насилие: Россия снова осуществила воздушную атаку на гражданские объекты в Харькове

Положение на поле боя
Интенсивность атак российской армии по сравнению с предыдущими днями не снизилась.
В Курской области РФ украинские войска состоятельны быстро разрушать понтонные мосты, построенные передовыми отрядами российской армии на реке Сейм. Именно это происходило и вчера, а российские подразделения, зажатые между рекой и украинской границей в Глушковском районе Курской области, остаются в практически полной изоляции.
При этом украинские силы не пытаются массированно атаковать этот район пехотными подразделениями, очевидно, в целях экономии собственных сил. Как видно, российская армия прилагает усилия для воссоединения с этим районом, и это дает украинским силам новые возможности для нанесения потерь российской армии.
В направлении Харькова атаки российской армии стали несколько активнее.
Предпринимается очередная попытка наступления на город Волчанск. Принципиальных изменений в ситуации нет.
Наступление в направлении городов Купянск и Лиман в целом остается на том же интенсивном уровне. Российские части не смогли продвинуться вперед. На Северском направлении атаки российской армии стали несколько активнее, но никаких изменений это не принесло.
В районе Бахмута вчера число нападений снизилось. Продолжаются интенсивные наступательные попытки в направлении Торецка. Бои происходят на тех же территориях, что и в предыдущие дни.
Продолжается массированное наступление в направлении Покровска. Российским частям не удалось продвинуться непосредственно на запад, но их позиции на северном и южном краях коридора удара в небольшой степени улучшены. Интенсивные атаки продолжаются также к западу и юго-западу от Донецка. Вчера особенно интенсивными были обстрелы в районе города Угледар. Поступают сообщения о расширении так называемой серой зоны в этом районе, где идут постоянные бои.
На Южном фронте российская армия вчера бездействовала.