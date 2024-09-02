В последние дни цена на нефть резко упала, однако на эстонских заправках цены на топливо остались неизменными.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Цена на нефть снижается: что происходит на заправках Эстонии?
Сегодня утром нефть марки Brent подешевела на 0,7 процента до 75,68 долларов за баррель. За последние пять дней баррель сырой нефти подешевел почти на три процента. По сравнению с месяцем назад нефть подешевела на 0,6 процента, по сравнению с уровнем начала года - на 0,9 процента.
Одной из причин этого в мировых СМИ называют то, что последние экономические показатели Китая оказались не такими сильными, как ожидалось, то есть экономика восстанавливается недостаточно хорошо, что также означает ослабление спроса на нефть.