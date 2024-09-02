ГАЛЕРЕЯ Цена на нефть снижается: что происходит на заправках Эстонии?

Сегодня утром нефть марки Brent подешевела на 0,7 процента до 75,68 долларов за баррель. За последние пять дней баррель сырой нефти подешевел почти на три процента. По сравнению с месяцем назад нефть подешевела на 0,6 процента, по сравнению с уровнем начала года - на 0,9 процента.