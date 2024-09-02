Бывший главком Сил обороны генерал Мартин Херем стал членом команды Frankenburg Technologies

Перевод: Павел Соболев

С сентября бывший главком Сил обороны Мартин Херем приступил к работе в оборонной компании Frankenburg Technologies в качестве стратегического советника.

Компания Frankenburg Technologies, основанная в 2024 году, представляет собой оборонную технологическую компанию, занимающуюся разработкой и производством инновационных и готовых к серийному выпуску систем противовоздушной обороны, включая ракеты.

«При разработке и продаже ракетных технологий решающим фактором успеха является всестороннее понимание военной необходимости. Я рад, что один из самых выдающихся военачальников Эстонии и Европы присоединился к нам, чтобы поддержать миссию Frankenburg Technologies», - сказал соучредитель компании Таави Мадиберк.

Он добавил: «Технологическое превосходство и современные решения для массового производства являются краеугольными камнями безопасности и процветания свободного мира».

По его словам, у Frankenburg Technologies большие амбиции - решить проблему, которая преследует Украину и военных во всем мире. «Чтобы победить в следующей войне, решения ПВО должны стать во много раз дешевле, и для них необходимо обеспечить серийное производство».

Генерал Херем возглавлял Силы обороны Эстонии с декабря 2018 года до конца июня 2024 года. С 2013 по 2016 год он возглавлял Академию Сил обороны, а с 2016 по 2018 годы был главой Генерального штаба Сил обороны. Херем также продолжает работать в Milrem Robotics.