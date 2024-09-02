ФОТО, ВИДЕО ⟩ В реке Пярну утонул человек
На левом берегу реки Пярну, рядом с Кесклиннаским мостом, где стоит на якоре прогулочный катер, пярнуские спасатели вытащили из реки на спасательный плот тело человека в темном комбинезоне. Судно Департамента полиции и погранохраны «Терье» взяло на буксир плот с телом и направилось в сторону пристани.
Насколько известно пресс-секретарю Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен и генеральному директору SA Kadunud Ааре Рюйтелю, в настоящее время в Пярнуском уезде не имеется пропавших без вести людей.
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