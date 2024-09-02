ФОТО, ВИДЕО В реке Пярну утонул человек

На левом берегу реки Пярну, рядом с Кесклиннаским мостом, где стоит на якоре прогулочный катер, пярнуские спасатели вытащили из реки на спасательный плот тело человека в темном комбинезоне. Судно Департамента полиции и погранохраны «Терье» взяло на буксир плот с телом и направилось в сторону пристани.