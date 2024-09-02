Пн, 2.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО, ВИДЕО В реке Пярну утонул человек

Copy

В понедельник около 10.30 в центр тревоги поступило сообщение о человеке, утонувшем в реке Пярну.

На левом берегу реки Пярну, рядом с Кесклиннаским мостом, где стоит на якоре прогулочный катер, пярнуские спасатели вытащили из реки на спасательный плот тело человека в темном комбинезоне. Судно Департамента полиции и погранохраны «Терье» взяло на буксир плот с телом и направилось в сторону пристани.

Насколько известно пресс-секретарю Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен и генеральному директору SA Kadunud Ааре Рюйтелю, в настоящее время в Пярнуском уезде не имеется пропавших без вести людей.

Новость будет дополняться.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх