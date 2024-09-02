Спасатели проникли через окно в квартиру, где на включенной плите подгорала пища

Перевод: Павел Соболев

В ночь на субботу, около 4 часов, спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия с участием двух машин на шоссе Тарту-Йыгева в деревне Марамаа в Тартуской волости. Спасатели удалили с дороги растекшуюся жидкость и сломанные детали. Владельцы увезли поврежденные автомобили на буксирах.

Около полудня в субботу спасатели выехали на место ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в селе Меллисте в волости Кастре. Спасатели устранили риск возгорания и покрыли пролившееся на дорогу масло абсорбирующим материалом.

Тоже в субботу в 13.30 в поселке Каявере в Тартуской волости загорелся моторный отсек автомобиля Audi A4. Пламя потушили порошковым огнетушителем проезжавшего мимо автомобиля. Спасатели окончательно потушили огонь водой и переместили автомобиль на обочину. Ответственность за транспортировку автомобиля взял на себя владелец.

Ранним воскресным утром, примерно в 6 часов, автоматическая пожарная сигнализация информировала об опасности возгорания в многоквартирном доме на улице Пеплери в Тарту. Спасатели проникли в квартиру через открытое окно и обнаружили на плите на кухне сильно подгоревшую еду, а в комнате - спавшего жильца. Угроза возгорания была устранена, жильца предупредили о необходимости быть осторожным. Нельзя спать и выходить из дома во время приготовления пищи. Еда, оставленная на включенной плите, нагревается и воспламеняется, и огонь может распространиться по всему жилищу.

В 14.30 в воскресенье спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия с участием внедорожника и легкового автомобиля в поселке Веду в волости Тарту, где устранили риск возгорания и покрыли вытекшие из машин жидкости абсорбентом. Одного пострадавшего доставили в больницу на машине Скорой помощи.