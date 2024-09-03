«Тетка передо мной выкупила остатки»: аптеки Эстонии испытывают трудности с поставками важного лекарства

Жительнице Таллинна Ирине выписали препарат от хронического заболевания, но попытка выкупить его в аптеке превратилась в настоящий квест со множеством загадок. Департамент лекарственных средств внес ясность - всему виной трудности с поставками.
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Ирине, которой чуть за сорок, диагностировали мигрень еще в детстве. Приступы довольно сильные, поэтому таблетки существенно влияют на ее качество жизни.
«Недавно у меня закончился Imigran, врач выписал стандартный запас таблеток, и я пошла в аптеку. В своей самой удобной - при Lasnamäe Tervisemaja - купила одну упаковку: аптекарь сказала мне, что больше у них нет. Тогда я не придала этому значения», - вспоминает читательница.