«Тетка передо мной выкупила остатки»: аптеки Эстонии испытывают трудности с поставками важного лекарства

Ирине, которой чуть за сорок, диагностировали мигрень еще в детстве. Приступы довольно сильные, поэтому таблетки существенно влияют на ее качество жизни.

«Недавно у меня закончился Imigran, врач выписал стандартный запас таблеток, и я пошла в аптеку. В своей самой удобной - при Lasnamäe Tervisemaja - купила одну упаковку: аптекарь сказала мне, что больше у них нет. Тогда я не придала этому значения», - вспоминает читательница.