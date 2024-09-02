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Дуров и Маск по одну сторону баррикад: уже несколько стран объявили мессенджерам бойкот

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И Маск, и Дуров, все же, в первую очередь, бизнесмены, нежели борцы за права всего человечества.
И Маск, и Дуров, все же, в первую очередь, бизнесмены, нежели борцы за права всего человечества. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Пока Франция борется с Павлом Дуровым, его коллега Илон Маск получил претензии от Бразилии из-за работы там соцсети X.

Причиной начинающейся борьбы государства с Илоном Маском стало все то же соблюдение (или несоблюдение) местных законов. Так, Маск называет это наказанием за сопротивление цензуре.

По данным Reuters, формально претензии связаны с тем, что X не хочет назначать в Бразилии официального представителя и удалять определенный контент. Суд уже пошел на блокировку банковских счетов Starlink (также принадлежащей Маску), а теперь угрожает закрытием X.

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