TalTech создает роботов для обслуживания канализационных сетей

Перевод: Павел Соболев

По словам руководителя проекта, профессора TalTech Маарьи Круусмаа, это очень насущные практические задачи, решение которых требует применения принципиально новых научных подходов.

«Роботы в основном будут использоваться для выполнения грязной, утомительной и опасной работы, и будут отправляться вместо людей в труднодоступные места, - сказала Круусмаа. - Мало кто осознает, что одна из самых сложных, опасных и труднодоступных рабочих сред в мире находится прямо здесь, у нас под ногами, когда мы каждый день идем домой с работы».

Канализационная сеть предполагает ряд сложных технологических проблем. «В настоящее время не существует роботов, способных длительное время выживать в такой агрессивной и абразивной среде, и любой, кому приходилось очищать от песка велосипедную цепь или подшипники роликовых коньков, может понять всю сложность этой проблемы. Поэтому нам приходится использовать новые материалы и новые типы движущихся механизмов, чтобы робот мог передвигаться даже в канализационных стоках или колодцах, заполненных отложениями», - объясняет Круусмаа.

Маарья Круусмаа. Фото: TalTech

«Однако использование новых технологий имеет значительный общественный эффект. Вместо устранения крупных утечек и засоров, ситуаций, когда улицы или дома уже затоплены нечистотами, технология работает так, что прогнозирует вероятность ошибок и устраняет их, когда они имеют еще малый масштаб. Таким образом, значительно снижается загрязнение окружающей среды, а ремонтные работы обходятся дешевле», - сказала Круусмаа.