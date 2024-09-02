Тренер бронзовой призерши ЧМ: Кармен окунули в выгребную яму легкой атлетики

Керсти Виру, тренер Кармен Бруус – легкоатлетки, которая единственная из всей эстонской сборной сумела завоевать на чемпионате мира U20 (проходил в Лиме, Перу) медаль (бронза в прыжках в высоту с результатом 1,89), рассказала Postimees, насколько сложно и утомительно было добиться этого результата.
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- Керсти, откуда все же появился этот результат? Ведь после того, как вокруг Бруус и ее тренера Мехиса Виру разгорелся скандал, Кармен в течение полутора лет не показывала особо значимых результатов.
- Но она все же прыгала. Мы участвовали в многоборье, в семиборье (класс U20) Кармен стала чемпионкой Эстонии, и в эстафете 4х400 тоже завоевала этот же титул. Накануне чемпионата мира в начале августа она в прыжках в высоту показала результат 1.87.