Тренер бронзовой призерши ЧМ: Кармен окунули в выгребную яму легкой атлетики

- Керсти, откуда все же появился этот результат? Ведь после того, как вокруг Бруус и ее тренера Мехиса Виру разгорелся скандал, Кармен в течение полутора лет не показывала особо значимых результатов.

- Но она все же прыгала. Мы участвовали в многоборье, в семиборье (класс U20) Кармен стала чемпионкой Эстонии, и в эстафете 4х400 тоже завоевала этот же титул. Накануне чемпионата мира в начале августа она в прыжках в высоту показала результат 1.87.