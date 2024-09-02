Ядерное оружие США не будут размещать рядом с Эстонией, но в финские АЭС уже загружают американское ядерное топливо

Президент Финляндии заявил, что его страна, как новый член НАТО не будет размещать на своей территории ядерное оружие союзников. Тем временем на атомной электростанции «Ловииса» на берегу Балтийского моря, где все еще работают советские реакторы, впервые загрузили топливо из США.