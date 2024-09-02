Президент Финляндии заявил, что его страна, как новый член НАТО не будет размещать на своей территории ядерное оружие союзников. Тем временем на атомной электростанции «Ловииса» на берегу Балтийского моря, где все еще работают советские реакторы, впервые загрузили топливо из США.
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Ядерное оружие США не будут размещать рядом с Эстонией, но в финские АЭС уже загружают американское ядерное топливо
Президент Финляндии Александер Стубб ответил на вопрос журналистов, планируется ли размещение ядерного оружия в Финляндии, ведь стратегия НАТО по сдерживанию потенциального противника частично основана на ядерном оружии.
«Нет. [Размещение] не нужно. И о нем не просят», – цитирует Yle ответ финского президента, который он дал во время интервью в программе «Час с президентом» на Radio Suomi.