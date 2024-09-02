Причиной пожара в жилом доме стал взрыв заправочного баллончика

Перевод: Павел Соболев

По словам представителя Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, пожар начался в спальне, и различные свидетельства и признаки указали на версию взрыва газового баллончика для заправки зажигалок.

Одна из женщин позвонила в центр тревоги, другая бросилась в подъезд задымленного дома, чтобы узнать, не нужна ли кому-нибудь помощь.

По данным спасательного центра, одному человеку удалось выбраться из здания, также он смог помочь выбраться еще одному жильцу. Третьего человека вытащили из горящего дома спасатели, прибывшие на место пожара через несколько минут. Двое мужчин получили обширные ожоги и были доставлены в больницу.

Два жильца загоревшегося дома нуждались в госпитализации из-за сильных ожогов. Фото: Mailiis Ollino

По словам представителя Ляэнеского спасательного центра Райдо Метса, пожар начался возле кровати в спальне, откуда огонь очень быстро распространился по всему зданию.

«Разными источниками упоминался газовый баллончик для заправки зажигалки и его взрыв. Был применен открытый огонь, в результате чего газовый баллон загорелся и взорвался».

Соседи говорят, что по рассказу мужчины, который самостоятельно выбрался из горящего дома, хозяин квартиры пытался поджечь баллончик, который стоял на столе в комнате.

Спасатели на месте происшествия. Фото: Mailiis Ollino