Эстонское рыбопромышленное предприятие понесло большие убытки

Хотя выручка от продаж в финансовом году снизилась на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом, оборот в четвертом квартале увеличился на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,5 миллиона евро. Рост произошел во многом благодаря закреплению позиций производственного подразделения Сааремаа на различных рынках, сообщила бирже PRFoods.