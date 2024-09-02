Рыбопромышленное предприятие PRFoods AS понесло убытки в 2,8 миллиона евро при выручке от продаж в 17,1 миллиона евро в финансовом году, завершившемся в июне этого года. Годом ранее при обороте в 19,6 миллиона евро прибыль предприятия составляла 330 000 евро.
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Эстонское рыбопромышленное предприятие понесло большие убытки
Хотя выручка от продаж в финансовом году снизилась на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом, оборот в четвертом квартале увеличился на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,5 миллиона евро. Рост произошел во многом благодаря закреплению позиций производственного подразделения Сааремаа на различных рынках, сообщила бирже PRFoods.
Во второй половине финансового года структура группы изменилась - из нее вышло сааремааское рыбное предприятие Redstorm OÜ. В настоящее время основным направлением деятельности компании является развитие производственных подразделений в Эстонии и Великобритании.