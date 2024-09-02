Сегодня в первой половине дня в Лихула было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Два человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Столкновение автомобилей Mercedes и Chevrolet привело к госпитализации двух человек
Перевод: Павел Соболев
В 10.29 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Лихула, на 45-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре, где 39-летняя женщина начала совершать поворот налево на автомобиле Mercedes-Benz со стороны Ристи. Она выехала на дорогу перед ехавшим из Виртсу минивэном Chevrolet Orlando, которым управлял 48-летний мужчина. Машины столкнулись.
В обеих машинах находились только водители, и Скорая помощь отвезла их в больницу для медицинского осмотра. Оба водителя имели водительские права надлежащей категории.