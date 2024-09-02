Столкновение автомобилей Mercedes и Chevrolet привело к госпитализации двух человек

В 10.29 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Лихула, на 45-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре, где 39-летняя женщина начала совершать поворот налево на автомобиле Mercedes-Benz со стороны Ристи. Она выехала на дорогу перед ехавшим из Виртсу минивэном Chevrolet Orlando, которым управлял 48-летний мужчина. Машины столкнулись.