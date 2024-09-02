В полдень понедельника, 2 сентября, в Таллиннском аэропорту, который с сентября временно ужесточил контроль безопасности по требованию Европейской комиссии, образовались длинные очереди, доходившие до входа в аэропорт. К 12:45 они исчезли, передает Rus.ERR.
В понедельник в Таллиннском аэропорту образовалась длинная очередь на досмотр
«Мы вернулись к ограничению, согласно которому с собой в ручную кладь можно взять емкости с жидкостью объемом не более 100 мл. На примере первого дня можно сказать, что очереди у нас были немного длиннее», - сказал начальник отдела безопасности Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас.
По словам Пихлакаса, теперь аэропорт будет изучать и анализировать, как пассажиры восприняли это изменение, и нужно ли вносить какие-либо дополнительные изменения в работу.
Напомним, что в соответствии с постановлением Европейской комиссии от 29 июля, с 1 сентября этого года изменились ограничения на объем емкостей для жидкостей, разрешенных к провозу в ручной клади, то есть в ручной клади можно будет провозить только жидкости в емкостях объемом до 100 миллилитров.
Ограничения вводятся в связи с необходимостью улучшить конфигурацию нового досмотрового оборудования, которое уже используется в нескольких аэропортах Европы, в том числе и в Таллинне.
«Для обеспечения безопасности авиапассажиров необходимо вернуться к ограничению на провоз жидкостей в небольших емкостях во всех европейских аэропортах, где ограничения на провоз жидкостей уже были ослаблены», - пояснил в директор авиационной службы Транспортного департамента Юллар Салумяэ.
«Это решение не является результатом возросшей угрозы для авиации, а представляет собой необходимую превентивную меру до тех пор, пока не будет найдено решение технической проблемы», - отметил он.
Других изменений новые правила для пассажиров не вносят. Так, жидкости по-прежнему не нужно помещать в прозрачный пакет и вынимать из ручной клади при прохождении контроля безопасности в Таллиннском аэропорту.
Пассажирам разрешено провозить в ручной клади любое количество емкостей с жидкостью объемом не более 100 миллилитров, которые можно будет отделить друг от друга в разных частях багажа.