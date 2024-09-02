В понедельник в Таллиннском аэропорту образовалась длинная очередь на досмотр

«Мы вернулись к ограничению, согласно которому с собой в ручную кладь можно взять емкости с жидкостью объемом не более 100 мл. На примере первого дня можно сказать, что очереди у нас были немного длиннее», - сказал начальник отдела безопасности Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас.

По словам Пихлакаса, теперь аэропорт будет изучать и анализировать, как пассажиры восприняли это изменение, и нужно ли вносить какие-либо дополнительные изменения в работу.

Напомним, что в соответствии с постановлением Европейской комиссии от 29 июля, с 1 сентября этого года изменились ограничения на объем емкостей для жидкостей, разрешенных к провозу в ручной клади, то есть в ручной клади можно будет провозить только жидкости в емкостях объемом до 100 миллилитров.

Ограничения вводятся в связи с необходимостью улучшить конфигурацию нового досмотрового оборудования, которое уже используется в нескольких аэропортах Европы, в том числе и в Таллинне.

«Для обеспечения безопасности авиапассажиров необходимо вернуться к ограничению на провоз жидкостей в небольших емкостях во всех европейских аэропортах, где ограничения на провоз жидкостей уже были ослаблены», - пояснил в директор авиационной службы Транспортного департамента Юллар Салумяэ.

«Это решение не является результатом возросшей угрозы для авиации, а представляет собой необходимую превентивную меру до тех пор, пока не будет найдено решение технической проблемы», - отметил он.

Других изменений новые правила для пассажиров не вносят. Так, жидкости по-прежнему не нужно помещать в прозрачный пакет и вынимать из ручной клади при прохождении контроля безопасности в Таллиннском аэропорту.

Пассажирам разрешено провозить в ручной клади любое количество емкостей с жидкостью объемом не более 100 миллилитров, которые можно будет отделить друг от друга в разных частях багажа.