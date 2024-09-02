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В матче четвертого тура Ла Лиги Мбаппе отметился дублем

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Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе. Фото: IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

В июне французский нападающий Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал» и уже забил за команду три гола.

Последние два гола форвард забил накануне - в матче четвертого тура чемпионата Испании «Реал» - «Бетис».

«Чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры - это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы», - сказал Мбаппе после матча.

Как известно, Мбаппе подписал с «Реалом» контракт до 2029 года. По сообщениям СМИ, за один сезон один из лучших футболистов мира будет зарабатывать 15 млн евро за сезон.

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