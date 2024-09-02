В июне французский нападающий Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал» и уже забил за команду три гола.
В матче четвертого тура Ла Лиги Мбаппе отметился дублем
Последние два гола форвард забил накануне - в матче четвертого тура чемпионата Испании «Реал» - «Бетис».
«Чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры - это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы», - сказал Мбаппе после матча.
Как известно, Мбаппе подписал с «Реалом» контракт до 2029 года. По сообщениям СМИ, за один сезон один из лучших футболистов мира будет зарабатывать 15 млн евро за сезон.