В матче четвертого тура Ла Лиги Мбаппе отметился дублем

«Чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры - это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы», - сказал Мбаппе после матча.