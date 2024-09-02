«Но ничего не произошло. Ничего. От этих партий исходили только обещания», - добавил он.

Однако Шарлотта Кноблох, пережившая Холокост и ранее возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии, напоминает, что АдГ победила ровно через 85 лет после начала Второй мировой войны.

В результате этих выборов, по мнению Кноблох, Германия рискует стать «менее стабильной, более холодной и более бедной, не такой безопасной страной, в которой меньше хочется жить».

Изначально созданная в 2013 году в пику Евросоюзу, но позже превратившаяся в ультраправую партию по борьбе с иммиграцией, в последние месяцы АдГ вновь переживает всплеск популярности.

Представители партии активно пользуются недовольством жителей страны в отношении трехстороннего коалиционного правительства в Берлине, которое не может толком согласовать ни один вопрос, включая и утверждение бюджета на 2025 год.

На июньских выборах в Европарламент АдГ набрала рекордные 15,9% голосов, достигнув особых успехов на востоке страны, где она стала крупнейшей политической силой.

Избирательный бюллетень. Фото: Getty Images

Через три недели выборы пройдут в еще одной восточной земле, Бранденбурге. Здесь АдГ тоже лидирует в опросах, однако социал-демократы и консерваторы отстают всего на несколько пунктов.

Что ждет правящую коалицию?