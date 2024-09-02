ЯАНУС КАРИЛАЙД Немного о «патриотизме» на реформистский манер

Однако чего совсем явно не хватает, так это действий в направлении того, чтобы заставить экономику Эстонии развиваться таким образом, чтобы мы снова стали тигром Балтийского региона, снова были в числе первых. Именно сейчас следовало бы прежними темпами вкладывать кредиты в дороги и железнодорожное сообщение, детские сады и школы.

Почему же этого не происходит? Может, правительство не желает или не собирается выводить Эстонию из беды? Если бы это было предпринято, вот это был бы настоящий патриотизм!

Выпустить облигации на 200 млн, выплатить народу за это небольшие в сегодняшних условиях проценты, и направить полученное только на текущие расходы - все это показывает, насколько случайно было сформировано наше сегодняшнее правительство. Первым приоритетом должно быть стимулирование экономики сегодня и создание предпосылок для того, чтобы экономический рост выгодно отличался от других стран, а созданное процветание достигло бы как можно большего числа людей. Патриотизм - это не только обнаружение нехватки боеприпасов и годы дискуссий о том, как собрать эти полтора миллиарда, это патриотизм в политике, которая в целом объединяет общество.

Очевидно, что если экономика не сможет запуститься, то популистское поведение Партии реформ, а также жизнь впроголодь, нахождение общества в долгах и в постоянном психическом напряжении продолжится. Было ли долгосрочным планом «Ээсти 200» обеспечение гегемонии Партии реформ? Соцдемы только бокалами с шампанским на пресс-конференциях могут махать, или же все-таки что-то дельное может исходить и от правительства в целом, и от министерств в отдельности?