Пн, 2.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ЯАНУС КАРИЛАЙД Немного о «патриотизме» на реформистский манер

Copy
Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Madis Veltman
  • В первую очередь патриотизм правительства должен заключаться в заботе о благосостоянии народа
  • Правительство позволяет существовать разросшемуся государству, деньги сжигаются, счета людей растут
  • Если экономика не запустится, то популистское поведение Партии реформ продолжится

Министр финансов от реформистов Юрген Лиги говорит о патриотизме и вымогает деньги у народа в государственную казну, при этом при своей зарплате в 7000 евро сам он не покупает гособлигации, пишет депутат Рийгикогу Яанус Карилайд («Отечество»).

Перевод: Павел Соболев

Ни один лечащий врач не вмешивается, когда патриотически настроенный министр финансов заявляет о своей непогрешимости - даже в то время, когда через Эстонию было отмыто 200 млрд. евро российских криминальных денег. Налог на автомобили, который спасет климат и обеспечит безопасность, повышение подоходного налога и повышение налога с оборота, повышение акцизов, повышение земельного налога - все это, как говорят нам, мотивировано патриотизмом.

Безопасность - это, конечно, патриотический вопрос, но иногда людям пытаются закрыть глаза на другие проблемы. Потому что в первую очередь патриотизм правительства должен заключаться в заботе о будущем своего народа. Каково же наше будущее?

В отделении неотложной медицинской помощи время ожидания может достигать восьми часов! Тем временем в средствах массовой информации звучат призывы не обращаться в EMO! Как будто это какой-то санаторий или центр медитации. Но в тот момент мы нигде не увидели патриотичного министра здравоохранения от социал-демократов Рийны Сиккут, не увидели мы и ответа на вопрос: что вы делаете, госпожа министр, чтобы подобная ситуация не повторилась?

Богатство Эстонской Республики может проистекать только от предпринимательства и его прибыльности. Что министры правительства Кристена Михала делают для этого патриотического дела? В энергетике раздаются на разные нужды сотни миллионов, но при этом нет понимания и ясности, хотим ли мы солнечную, ветровую или атомную энергетику. Каждый реализует свои интересы в каком-то направлении. Правительство позволяет существовать исключительно разросшемуся государству, деньги сжигаются, а счета домохозяйств и компаний продолжают расти. Ни один патриот уже много лет не несет ответственности за состояние нашей авиации.

Однако чего совсем явно не хватает, так это действий в направлении того, чтобы заставить экономику Эстонии развиваться таким образом, чтобы мы снова стали тигром Балтийского региона, снова были в числе первых. Именно сейчас следовало бы прежними темпами вкладывать кредиты в дороги и железнодорожное сообщение, детские сады и школы.

Почему же этого не происходит? Может, правительство не желает или не собирается выводить Эстонию из беды? Если бы это было предпринято, вот это был бы настоящий патриотизм!

Выпустить облигации на 200 млн, выплатить народу за это небольшие в сегодняшних условиях проценты, и направить полученное только на текущие расходы - все это показывает, насколько случайно было сформировано наше сегодняшнее правительство. Первым приоритетом должно быть стимулирование экономики сегодня и создание предпосылок для того, чтобы экономический рост выгодно отличался от других стран, а созданное процветание достигло бы как можно большего числа людей. Патриотизм - это не только обнаружение нехватки боеприпасов и годы дискуссий о том, как собрать эти полтора миллиарда, это патриотизм в политике, которая в целом объединяет общество.

Очевидно, что если экономика не сможет запуститься, то популистское поведение Партии реформ, а также жизнь впроголодь, нахождение общества в долгах и в постоянном психическом напряжении продолжится. Было ли долгосрочным планом «Ээсти 200» обеспечение гегемонии Партии реформ? Соцдемы только бокалами с шампанским на пресс-конференциях могут махать, или же все-таки что-то дельное может исходить и от правительства в целом, и от министерств в отдельности?

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх