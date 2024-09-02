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КаПо подозревает чиновника Пярнуской горуправы в коррупции

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Фото: Urmas Luik

В прошлую пятницу КаПо провела обыск в Пярнуской горуправе, поскольку одного из чиновников подозревают в нарушении служебной дисциплины. 

Прокурор окружной прокуратуры по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Ольгерд Петерселль сообщил, что сотрудники полиции безопасности проводили различные следственные действия в рабочих помещениях, связанных с подозреваемым, для сбора доказательств.

«Поскольку уголовное производство находится на начальной стадии, невозможно раскрыть детали процесса», - отметил он.

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