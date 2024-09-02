КаПо подозревает чиновника Пярнуской горуправы в коррупции

Прокурор окружной прокуратуры по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Ольгерд Петерселль сообщил, что сотрудники полиции безопасности проводили различные следственные действия в рабочих помещениях, связанных с подозреваемым, для сбора доказательств.